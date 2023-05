Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha annunciato quest'oggi, al termine dell'assemblea dell'Hotel Gallia, che c'è l'accordo per la realizzazione del bando per i diritti tv del campionato a partire dal 2024. Secondo quanto trapelato, i club stanno lavorando su un bando che avrà otto pacchetti al suo interno. Ogni pacchetto sarà declinato su base triennale, quadriennale o quinquennale, come concesso dal recente cambio di normativa della Legge Melandri approvata dal parleamento.

In sostanza, quindi, i diritti tv potrebbero essere venduti per tre, quattro o cinque anni, in base a quale ipotesi sarà più conveniente per la Lega Serie A e i club. I broadcaster potranno presentare offerte per tutte e 24 le opzioni (otto pacchetti per tre anni diversi), non essendoci limitazioni.