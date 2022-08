Nel giorno del suo 67esimo compleanno, Herbert Prohaska , primo straniero a indossare la maglia dell'Inter dalla riapertura delle frontiere nel calcio del 1980, ha raccontato alla Wiener Zeitung la prospettiva italiana verso il calcio: "Gli italiani vivono per il calcio e amano il calcio. Quando sono arrivato all'Inter ho quasi sofferto un po'. In Austria avevo una libertà quasi completa, in Italia era sempre uomo contro uomo. Non avevi molta libertà e dovevi importi. Ma ovviamente era un sogno perché allo stadio c'erano sempre 50-60 mila tifosi. E ho avuto l'impressione che nessuno sia più importante di un calciatore. Certo, è bello perché ti senti molto più grande di quello che sei in realtà.

Nonostante i suoi lati belli, il calcio italiano è talvolta caratterizzato da eccessivo razzismo e nazionalismo. Ci sono stati alcuni incidenti in passato specie tra tifosi di Lazio e Roma. Come lo hai vissuto?

"Non me ne sono accorto molto perché non ho giocato un derby a Roma. Quindi ho scoperto tutto questo solo più tardi. Il movimento Ultras in Austria proveniva in gran parte dall'Italia. Ma gli ultras in realtà non sono una brutta cosa. Brutti sono i gruppi in cui si ha l'impressione che solo loro e non il club o la squadra siano importanti. Una volta ho letto che c'è un fan club a Dortmund a cui puoi unirti solo se pratichi arti marziali. Allora mi chiedo: parlano davvero del Borussia Dortmund? Il calcio stesso è un sogno, tutto intorno è un vomito. Proprio come con i trasferimenti. È una commedia quando leggo che Erling Haaland passa al Manchester City e anche suo padre riceve cinque milioni".