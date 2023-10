L'assenza di Marko Arnautovic è un problema non solo per l'Inter, ma anche per l'Austria. Se ne dice convinto l'ex nerazzurro Herbert Prohaska, che parlando a LaOla1 evidenzia come il forfait dell'attaccante nerazzurro, così come quella di David Alaba, influenzino non solo tecnicamente la squadra di Ralf Rangnick: "L'avversario ha molto più rispetto di giocatori del genere. Anche quando si comunica con l'arbitro, che non è un fattore da poco nelle partite cruciali, fa la differenza se davanti a te c'è qualcuno del Real Madrid o dell'Inter”.