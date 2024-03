Oggi, giovedì 28 marzo 2024, Benjamin Pavard festeggia il suo 28esimo compleanno, il primo in maglia nerazzurra. Un appuntamento che l'Inter ha ricordato sul suo sito ufficiale, porgendo i migliori auguri al difensore francese: "Cresciuto nelle giovanili del Lille con cui ha debuttato in prima squadra, ha poi vestito le maglie di Stoccarda e Bayern Monaco, prima di approdare all'Inter mettendo al servizio del Club nerazzurro carisma, dedizione e intelligenza tattica. In questa stagione ha collezionato 25 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, vincendo il suo primo trofeo con l'Inter: la Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli a Riyadh in cui è sceso in campo tra i titolari. Tanti auguri a Benjamin da parte dell'Inter e di tutti i tifosi nerazzurri!", il messaggio.