Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, nel corso di un'intervista a Tutto Mercato Web conferma l'intenzione di non approvare il bilancio del club rossoblu e al contempo parla della corsa per lo Scudetto: "Il Napoli ha perso punti importanti, è un campionato strano. Io gradirei che lo vincesse il Milan, oppure il Napoli anche se è distante dalle altre due. Io sono tifoso azzurro, ma secondo me lo vincerà l'Inter perché ha una gara da recuperare e al contempo mi sembra una squadra più solida. Il Milan ha due giocatori forti come Giroud e Leao ma mi pare che l'Inter sia più quadrata. La mia classifica sarebbe Napoli, Milan e Inter ma... Lo vincerà l'Inter, credo, ho questa impressione".