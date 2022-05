Saras S.p.A., società guidata dall’ex patron dell’Inter Massimo Moratti, annuncia di aver ha sottoscritto in data odierna un nuovo finanziamento da 312,5 milioni di Euro, assistito per il 70% dell’importo da garanzia rilasciata da SACE grazie a quanto previsto dal «DL Sostegni bis», con lo scopo di rimodulare il debt maturity profile del Gruppo. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione ed il piano di rimborso prevede un periodo di preammortamento di 36 mesi e un rimborso in 12 rate trimestrali costanti a partire dal 30 giugno 2025 e fino al 31 marzo 2028, data di scadenza del finanziamento.