Intervistato da Kiss Kiss Napoli, l'ex ct azzurro Cesare Prandelli ha identificato la sua anti-Inter per il prossimo campionato, scegliendo un nome a sorpresa: "A mio avviso l’antagonista dell’Inter in questo momento è l’Atalanta, non ha cambiato il tecnico ed ha una credibilità che va al di là di tutto. La squadra di Gian Piero Gasperini ha un gioco riconoscibile. Poi ovvio che il Milan e la Juve ci sono sempre".