Nella giornata di oggi, era circolata la notizia di un possibile ritorno in pista dell'ex CT Cesare Prandelli, che sarebbe stato contattato dalla FIGC intenzionata ad affidargli il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana. Ma nel pomeriggio, la Federcalcio ha smentito attraverso l'agenzia LaPresse la notizia, spiegando che non è nei loro piani la nomina di un DT.

Spiega la FIGC: "L'assetto attuale con Luciano Spalletti Commisario Tecnico, Maurizio Viscidi Cordinatore delle Nazionali giovanili e Gianluigi Buffon sempre più coinvolto nel Club Italia offre piena garanzia per il presente e per il futuro. Peraltro - continuano da Via Allegri - nel programma di Gabriele Gravina è previsto un innovativo progetto che unisce le competenze di Settore Tecnico, Settore Giovanile e Scolastico e Club Italia".