Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport. "La lotta scudetto? Mi sembra una bella lotta tra quattro o cinque squadre. Vedo il Napoli in grande salute così come il Milan. Per ora siamo lì anche noi...".

Pozzo festeggia 37 anni alla guida del club friulano e 27 stagioni in fila in Serie A. "E' l'Udinese più forte? Non lo so, ne abbiamo avute altre e siamo anche andati in Champions. Siamo ambiziosi ma sappiamo anche che siamo una realtà di provincia, non abbiamo la forza dlele metropoli", la risposta del patron.