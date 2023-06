Sabato prossimo, Portogallo-Bosnia, gara valida per il girone di qualificazione a Euro 2024, avrà un sapore speciale per Rafael Leao, che si troverà di fronte l'interista Edin Dzeko, avversario di tanti derby di Milano: "Riesce ancora a fare la differenza alla sua età, dobbiamo stare molto attenti - le parole dell'asso del Milan in conferenza stampa -. Ma abbiamo difensori centrali di qualità in grado di gestire la cosa. Sarà una finale per la Bosnia, dobbiamo prepararci nel migliore dei modi".