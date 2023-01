Trionfo per il Porto in Coppa di Lega portoghese, che all'Estadio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria ha superato in finale 2-0 i rivali dello Sporting Lisbona. A decidere la sfida le reti di Eustaquio al 10' e Marcano all'86'. Una gara cinica quella disputata dagli uomini di Sergio Conceiçao, che hanno avuto meno chance e una minor percentuale del possesso palla, con cinque parate del portiere Claudio Ramos.

A mettere il match in discesa per i Dragoes al 72' è stata anche l'espulsione dell'attaccante dello Sporting Paulinho per una gomitata sanzionata con il doppio giallo. Si tratta del primo successo nella competizione per il Porto, avversario dell'Inter il prossimo 22 febbraio a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, contro i quattro della rivale storica di Lisbona.