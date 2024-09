Dopo la vittoria centrata ieri dalla Lazio, tocca alla Roma scendere in campo in Europa League nella prima giornata della fase a girone unico. All'Olimpico i giallorossi di Juric vedono sfumare i primi tre punti nel finale di gara: l'incornata di Dovbyk non basta a stendere l'Athletic Bilbao, che trova il pareggio a 5' dalla fine con Paredes. Nelle altre partite, da segnalare anche il poker dell'Ajax e la convincente vittoria del Lione.

Tutti i risultati di Europa League:

Fenerbahce-Royale Union SG 2-1

Malmö-Rangers 0-2

Ajax-Besiktas 4-0

Braga-Maccabi Tel Aviv 2-1

Steaua Bucarest-Riga 4-1

Eintracht Francoforte-Viktoria Plzen 3-3

Lione-Olympiacos 2-0

Roma-Athletic Bilbao 1-1

Tottenham-Qarabag 2-0