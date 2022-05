Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha glissato sulle dichiarazioni di Leandro Paredes che in un'intervista in patria a TyC Sports ha affermato di desiderare di indossare un giorno la maglia del Real Madrid: "Non ne ho sentito parlare, non so cosa ha detto. Tutti hanno il diritto di parlare e lui ha il diritto di dire quello che ha detto ma io non l'ho sentito", ha affermato alla vigilia del match contro l'ESTAC Troyes.