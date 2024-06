La Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine sulle plusvalenze del club giallorosso, ha inviato gli atti a diverse procure italiane. Oltre a quella di Milano (RILEGGI QUI) i dossier sono arrivati anche sui tavoli delle procure di Modena per il Sassuolo e di Bergamo per l’Atalanta, mentre a Roma è stato aperto un altro fascicolo per quanto riguarda il Napoli.

Lo riporta Il Fatto Quotidiano, elencando nel dettaglio le cifre iscritte a bilancio dal club giallorosso per quanto riguarda plusvalenze e acquisti: oltre ai trasferimenti di Nainggolan all'Inter e di Zaniolo e Santon nella Capitale, tra gli affari sotto la lente d'ingrandimento ci sarebbe anche quello che ha portato alla cessione dell'interista Frattesi al Sassuolo, oltre ad altre operazioni come quelle con la Juventus per Luca Pellegrini e Spinazzola.

Defrel: acquistato per 17,491 milioni dal Sassuolo;

Marchizza: ceduto per 3 milioni al Sassuolo (plusvalenza di 3 milioni);

Frattesi: ceduto per 5 milioni al Sassuolo (plusvalenza di 5 milioni);

Zaniolo: acquistato per 5,7 milioni dall’Inter;

Santon: acquistato per 10 milioni dall’Inter;

Nainggolan: ceduto per 38 milioni all’Inter (plusvalenza di 31,912 milioni);

Cristante: acquistato per 27,6 milioni dall’Atalanta;

Tumminello: ceduto per 5 milioni all’Atalanta (plusvalenza di 4,488 milioni);

Spinazzola: acquistato per 29,5 milioni dalla Juventus;

Luca Pellegrini: ceduto per 22 milioni alla Juventus (plusvalenza di 21,097 milioni);

Manolas: ceduto per 36 milioni al Napoli (plusvalenza di 31,124 milioni);

Diawara: acquistato per 22,9 milioni dal Napoli.