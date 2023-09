"Avevamo tante aspettativa sul derby, siamo arrivati molto convinti ma poi risultato e prestazione non sono state quelle che ci aspettavamo. Delusione forte, ma per fortuna riprende la Champions. Siamo il Milan e cercheremo di affrontarla nel modo migliore". Così Stefano Pioli a Sky alla vigilia del debutto con il Newcastle, pochi giorni dopo il pesantissimo 1-5 nel derby con l'Inter.

"Come farli reagire in 48 ore? Alleno un gruppo responsabile, unito e forte. Viviamo di queste emozioni, in positivo e in negativo. Delusione forte, ma siamo consapevoli che è solo l'inizio della stagione e c'è voglia di far vedere che non siamo quelli del derby. Ora dobbiamo dimostrarlo - ha detto Pioli -. Giocare la Champions è un'emozione in assoluto, sappiamo cosa significa per i nostri tifosi e che tipo di ambiente troveremo. Tonali? Ci ha dato tanto, siamo cresciuti tanto insieme, gli auguro il meglio dalla prossima gara e lo abbraccerò fortissimo. Ibrahimovic? Doveva venire venerdì, ma ha avuto un imprevisto. Lui è uno dei nostri, vederlo è sempre positivo".

"Per giocare a certi livelli serve anche leggere le situazioni a livello individuale e il derby ci ha insegnato che occorre anche essere scaltri e cattivi, non basta solo la tecnica o la tattica", ha poi sottolineato di nuovo il tecnico rossonero.