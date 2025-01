Francesco Pio Esposito è stato uno dei protagonisti di Spezia-Juve Stabia, disputata ieri in B. Partita finita 1-1, con l'attaccante di proprietà dell'Inter che ha sbagliato un rigore. Esposito è stato poi attaccato sui socail dai tifosi stabiesi per aver esultato alla rete degli spezzini e ha provato a spiegare l'accaduto sui social.

"Buonasera a tutti, chi mi conosce sa quanto amo lo Stabia, quando sono andato in ritiro a Rivisondoli a seguire la squadra da tifoso qualche anno fa, delle partite viste in Curva oppure di quando aiutavo il mio amico Catello Di Maio nel botteghino a fare gli abbonamenti in modo del tutto volontario e mai per altri fini se non amore per i colori gialloblu... Ho letto da qualcuno che sono stato irriconoscente perché ho provato in tutti i modi a vincere la partita e ho esultato ad un goal di un mio compagno di squadra... vi assicuro che é impossibile non dare il massimo in una partita di serie B sia per il rispetto di se stessi e sia per il rispetto della maglia che metti addosso, sono un calciatore professionista e in campo mi comporto da tale e farò sempre cosi. Mi Dispiace molto che c'è gente che non sa distinguere calciatore e tifoso che sono due cose molto diverse però posso anche pensare che da esterni é difficile capire la mia situazione. lo sarò Sempre Pio quel bambino che da piccolo sapeva tutti i cori a memoria e aspettava solo la domenica per vedere lo Stabia ma allo stesso tempo darò sempre il massimo del mio impegno per le squadre in cui giocherò".