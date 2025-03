Intervenuto su Sky Sport, Giampiero Pinzi, ex giocatore dell'Udinese ed ex compagno di Simone Inzaghi nella Lazio, parla dell'evoluzione da calciatore ad allenatore del tecnico dell'Inter, a suo dire una sorpresa: "Se vedevo i presupposti? Sono schietto, zero. All'epoca ero ragazzino, però lo vedevo come il burlone della squadra. Poi è diventato uno dei migliori allenatori in circolazione, però tutti ci siamo chiesti come fosse possibile. Però è stato bravissimo, sta facendo grandi cose".