Giuseppe Pillon, interpellato dai colleghi di LazioNews24, ha fornito la propria visione del massimo campionao italiano di calcio: "L'Inter è un gruppo fortissimo che ormai lavora da molti anni con lo stesso allenatore. Anche la Juventus mi è sembrata poco più avanti delle altre in queste prime tre partite. Il Napoli ha avuto una partenza shock, ma sono convinto che possa fare una grande stagione. Sorprese? Adesso è presto per ipotizzare una squadra che possa ripercorrere le orme del Bologna dell'anno scorso, ma mi piacerebbe vederne una capace di cogliere tutti di sorpresa come i rossoblu e conquistare addirittura la Champions".