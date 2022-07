Raggiunto dai microfoni di Milannews.it, Bepi Pillon, ex tecnico tra le altre di Treviso, Chievo e Reggina, ha spiegato perché il Milan è chiamato a colmare il gap dato dal mercato con Inter e Juventus: "In termini di organico probabilmente sì. I rossoneri hanno dalla loro l’organizzazione, la vittoria di uno scudetto e la consapevolezza che qualcosa dal mercato arriverà. Certo, l'Inter con il ritorno di Lukaku ha arricchito in modo netto il suo potenziale offensivo già di primo livello. Anche la Juventus ha giocatori importantissimi, ma in Italia non è esiste chi parte favorito". Perché i Dybala e i Mertens faticano a trovare squadra? "Perché le società guardano molto i bilanci, siano esse di primo livello oppure no. Le valutazioni, in questa sede, sono veramente tante".