Ospite in collegamento con 'Supertele', in onda DAZN, Max Pezzali, grande tifoso dell'Inter, ha ripensato non senza amarezza al derby di Milano perso sabato sera contro il Milan: "Ho visto un passo indietro inaspettato - spiega il cantante -. Al di là del risultato, ho visto una regressione di tanti giocatori. Mi ero illuso fossimo già a regime, invece ho visto diversi elementi tornare alla 'casella di partenza'. Basta andare in vantaggio di un gol perché tutto si spenga, è come se si entrasse in un'atmosfera di vacanza. E' inaccettabile, intollerabile".