Anche la formazione bosniaca dello Zrinjski Mostar fa il tifo per la cessione di Petar Sucic all'Inter. Questo per il consueto sistema dei premi di formazione riconosciuti dalla FIFA: il centrocampista della Dinamo Zagabria ha giocato nello Zrinjski per diverse stagioni e le quote di formazione verrebbero distribuite in base alla sua età e al tempo trascorso nel club. Secondo Hercegovina.info, fatti i doverosi calcoli nelle casse della compagine di Mostar sono pronti ad arrivare 281.250 euro.