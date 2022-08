"Siamo sempre stati la casa dello sport in questi ultimi 20 anni e lo saremo ancora di più, certo". Sono le parole di Marzio Perrelli , Executive Vice President di Sky Sport, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero per commentare il nuovo accordo tra Sky e Dazn . "Le ultime notizie ci hanno dato grande entusiasmo, ma è lo stesso che ci ha permesso di affrontare l’ultimo anno, che poteva essere difficile perché eravamo in svantaggio: e invece posso dire che nell’ultima stagione il brand Sky è cresciuto, anzi si è rafforzato. In qualche modo avevamo viziato il pubblico in termini di qualità, di affidabilità, di commento editoriale. Attraverso l’accordo con Dazn, Sky ospiterà sui suoi canali le 7 partite che mancavano lo scorso anno ".

"Dalla prima di Serie A - prosegue Perrelli - avremo anche gli highlights, l’accordo con la Lega è cosa fatta. Quindi all’offerta di qualità e quantità, aggiungeremo anche l’immediatezza. Stiamo studiando in queste ore di proporre qualcosa di nuovo per il postpartita, adatteremo i palinsesti a questa ultima novità, per avere un prodotto completo in tutto. Comunque Sky aveva mantenuto la centralità nella discussione calcistica anche senza tutte e 10 le partite e senza highlights: gli abbonati sono rimasti fedeli, e oggi ripartiamo più forti. Il calcio, del resto, è centrale nella nostra offerta, e il pubblico risponde: gli ascolti delle prime partite di Premier League del weekend sono clamorosi".

Poi un passaggio anche sui diritti della Serie A e della Champions per il triennio 2024-2027: "Faremo tutte le nostre valutazioni, a maggior ragione dopo aver visto qual è l’impatto di un anno passato a trasmettere solo 3 partite su 10 di Serie A, quindi siamo attrezzati per fare valutazioni basate sui dati, non su sensazioni e stime. Non siamo mai stati in una situazione migliore per valutare i nostri investimenti. Ed è chiaro che il calcio ci interessa moltissimo".