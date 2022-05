"Conoscendo Paulo Dybala, dubito che voglia andare all'estero. Sarebbe certamente più contento di restare in Italia". Questa è l'opinione espressa da Giorgio Perinetti ai microfoni di TuttoJuve.com. A proposito del possibile passaggio all'Inter, l'ex dg del Palermo ha aggiunto: "Certamente e nonostante tutto ha deciso di dividersi dal giocatore. E' un rischio che la Juve sapeva di correre. Il giocatore va dove vuole, mi sembra normale pensarlo. In questo calcio i parametri zero sono sempre più frequenti".