L'ex attaccante Sergio Pellissier, intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, ha parlato anche del campionato in corso comandato in classifica dall'Inter: "Credo che l'Inter vincerà il suo 20esimo Scudetto, è una squadra che sbaglia poco ed è sicuramente la più forte in questa stagione. Con 9 punti di vantaggio sarebbe assurdo non vincere questo campionato".