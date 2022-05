"Non mi aspettavo questo Milan, ma nei due anni precedenti hanno costruito il gruppo e trasformato giocatori ottimi, ma non dei migliori, in una squadra. Meriterebbero lo Scudetto, anche come dirigenza: sono tra i pochi ad essere andati contro un procuratore" così Sergio Pellissier, intervistato da TMW Radio, parla del Milan, primo candidato al titolo di Campione d'Italia. Rossoneri ma non solo, da una milanese all'altra e l'ex Chievo risponde anche sulla squadra di Inzaghi: "Quanti rimpianti rischia di covare? Qualche colpa ce l'hanno, credo si stiano mordendo l'intero avambraccio: avevano il coltello dalla parte del manico, vincendo a Bologna il destino era dalla loro parte. Hanno fatto un grande campionato pur con numerosi errori, così come Milan e Napoli però".