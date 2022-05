Chi vince lo scudetto? Domanda non così facile secondo Sergio Pellissier che ai microfoni di 'Fantacalcio Serie A', format di TimVision risponde su questo entusiasmante finale di stagione: "È una bella lotta, ma io propendo per il Milan. Il Milan però non ha partite facili. Anzi, ce l’ha molto difficili, soprattutto sarà veramente dura quella di domenica a Verona. Ma se passa, ha buone possibilità di portare a casa lo scudetto".