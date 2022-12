Su Lautaro Martinez.

"Per me è un fenomeno, mi spiace non averlo visto dal 1' con la Francia ma è stato determinante. Così come contro l'Olanda, non era facile segnare quel rigore ma lui è molto freddo. Poi è un generoso, si fa sempre il segno della croce, quando entra in campo o quando segna, e questi giocatori mi piacciono".

Le auguriamo Buon Natale.

"Buon Natale e viva l'Inter".