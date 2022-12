Nel corso dell'intervista rilasciata a Four Four Two Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, ha parlato di Chris Smalling, difensore giallorosso accostato sul mercato all'Inter. "Gli ho chiesto di recente dove mi avrebbe portato fuori a cena, quest'anno gli ho già fatto tre assist - le sue parole -. Abbiamo detto: ogni tre assist, una cena fuori. Una cena top, però! Lui è eccezionale, così positivo, un grande dentro e fuori dal campo".