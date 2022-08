Sarà una Serie A combattuta e senza una schiacciasassi che dominerà il torneo per Eraldo Pecci, ex centrocampista tra le altre di Fiorentina, Bologna e Torino che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com analizza la corsa al titolo.

Chi è la favorita per lo scudetto?

"Le milanese sono le favorite, sarà un campionato aperto a tutti. In Italia non abbiamo una squadra più forte delle altre, una squadra che possa essere già oggi la vera favorita".

Roma da scudetto?

"E' stata una bella estate per la Roma, è bello vivere di sogni per la tifoserie ma credo che la Roma sia un gradino sotto le milanesi".