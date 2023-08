Trenta milioni più bonus. Tanto pagherà l'Inter al Bayern Monaco per portare a Milano Benjamin Pavard. Cifra significativa di questi tempi, non a caso è la più alta spesa per un giocatore in questa finestra di mercato in Serie A. Ma restando in tema di difesa, nella storia nerazzurra c'è chi è costato di più. Come evidenzia Transfermarkt, in testa a questa classifica c'è Achraf Hakimi, costato 43 milioni. Alle sue spalle Milan Skriniar, che nel complesso tra contropartita e cash è stato messo a bilancio per 34 milioni. Sul podio c'è un nuovo compagno di squadra di Pavard: Alessandro Bastoni, a bilancio per 31 milioni di euro.

Dietro il francese, per costi, figurano 5 difensori che non hanno certo lasciato il segno in positivo: Fabio Cannavaro (23), Francesco Coco (22,5), Valentino Lazaro (22,4), Dalbert Henrique (21) e Zinho Vanheusden (16). Sorprendentemente, dopo di loro ecco due eroi del Triplete: Walter Samuel (16) e Cristian Chivu (16).