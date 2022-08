Fabiano Parisi è tra gli esterni più promettenti della Serie A e anche per questo motivo è stato accostato a diversi club, tra cui l’Inter, il Nizza, la Lazio e la Fiorentina. Ma almeno per il momento, il calciatore non partirà. A confermarlo è il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ai microfoni di TMW: “Non lo vogliamo cedere e stiamo lavorando per trovare una soluzione tutti assieme. Ha ancora 3 anni di contratto, stiamo parlando di un rinnovo giusto e meritato".