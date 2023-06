La telenovela Brozovic, secondo Ernesto Paolillo, avrà come ultima puntata il trasferimento del centrocampista croato all'Al-Nassr, in Arabia Saudita, nonostante i frequenti colpi di scena degli ultimi giorni. "Credo che comunque alla fine un accordo si troverà - ha assicurato l'ex dirigente dei nerazzurri parlando in esclusiva con TMW Radio -. Frattesi? Se c’è un elemento futuribile su cui investire, quello è il centrocampista del Sassuolo”.

Ceduto Brozovic, Paolillo sacrificherebbe pure André Onana pur di acquistare Romelu Lukaku, che è l'obiettivo principale del club milanese: "Parliamoci chiaramente: un portiere in grado di rendere come Onana in giro si può trovare, mentre acquistare un altro attaccante in grado di incidere come Lukaku ora sarebbe complicato", il suo ragionamento.

