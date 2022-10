Parlando ai microfoni di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', Massimo Paganin si sofferma a parlare della crisi dell'Inter e in particolare della questione legata al portiere: "Più che il portiere in sé, mi stupisce l'alternanza. Secondo me Simone Inzaghi deve prendere una decisione e portarla avanti. Se hanno preso André Onana credo si possa pensare di dare fiducia a lui".