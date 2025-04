Mentre Napoli è in festa per il sorpasso in classifica sull'Inter, lo storico allenatore del primo scudetto della squadra partenopea, Ottavio Bianchi, intervenuto a Radio Goal, predica calma: "Finché non si passa il traguardo meglio stare sempre coperti", ha detto prima di sottolineare il vantaggio avuto dall'inizio dalla squadra di Antonio Conte. "Dcevamo che il Napoli aveva il vantaggio di non fare le coppe e così è stato. Quando sei lì è difficile, i microtraumi influiscono, quando hai la settimana per recuperarli è un vantaggio" ha detto prima di aggiungere la sua anche sull'Inter.

Sulla squadra di Inzaghi:

"Se giochi con le squadre attrezzate ci lasci la pelle, il calo dell’Inter ha una spiegazione fisiologica che capita anche alle squadre europee. Il collettivo viene esaltato dalle qualità del singolo, è come una grande orchestra. Adesso il Napoli ha anche l’esperienza per essere in grado di gestire la situazione, l’Inter è sulle ginocchia. Un'annata che fino a 10 giorni fa poteva essere straordinaria ed ora si sta trasformando in un incubo".