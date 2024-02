Intervenendo sulle frequenze di Radio Radio Mattina, Fernando Orsi, ex portiere e allenatore, ha commentato la vittoria dell'Inter all'Olimpico contro la Roma: "La Roma ha reagito allo svantaggio iniziale, nel primo tempo ha fatto molto bene. L’Inter è più forte, ma non solo della Roma, è la più forte del campionato. Forse la squadra giallorossa meritava di pareggiare.

Se Thuram è in forma e Dybala e Lukaku non lo sono, questo fa differenza. L’Inter ha concesso, la Roma ha intrapreso una buona strada. De Rossi non dev’essere giudicato dalla partita con l’Inter, ma da ora in poi dovremo essere più critici. Quella di sabato una buona prestazione contro una grande squadra".