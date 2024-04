Nando Orsi, nel corso del suo intervento su Radio Radio, ha analizzato l'acuto dell'Inter sull'Empoli: "La vittoria è stata legittima e semplice, l’Inter non ha avuto grosse difficoltà nel vincerla. Qualche sofferenza alla fine, ma il risultato rispecchia il campionato dell’Inter. Anche se non segnano gli attaccanti, segnando Dimarco e Sanchez. L’Inter si sta avviando a vincere il campionato con grande merito e facilità, con grande mole di gioco perché gioca bene poi. Naturalezza disarmante, si vede che è più forte degli altri. Niente da dire: piccolo passo in avanti. Non so quando vincerà lo scudetto, ma arriverà".