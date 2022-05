Intervenuto ai microfoni di '1 FootballClub' sulle frequenze di 1Station Radio, l'ex allenatore Corrado Orrico ha detto la sua sulla prima stagione alla guida dell'Inter di Simone Inzaghi, tenendo a mente anche la precedente esperienza alla Lazio: "Inzaghi è un ragazzo per bene e lo stimiamo, ma come allenatore non è capace di prender il frustino. Alla Lazio quel compito lo aveva Tare. Quindi in quel senso, andando a sostituire Conte, il crollo comunque c’è stato. Se vedi l’Inter di gennaio-febbraio, dove la squadra ha fatto pochi punti, è accaduto perché lì le cose sono andate male e lui non è stato in grado di reagire".