L'azione del gol del pari segnato dall'Inter contro la Juve allo Stadium è uno degli episodi da moviola analizzati durante 'Open Var', in onda durante 'SuperTele' su DAZN. A fare chiarezza, per questa occasione, ci pensa Andrea Gervasoni, vice commissario designatore di Gianluca Rocchi, parlando così del contrasto Darmian-Chiesa: "Irrati, che senza ombra di smentita è il miglior Var del mondo, vede velocissimamente l'immagine che evidenzia che non c'è nessun colpo sul viso. E' un corpo a corpo come ce ne sono tanti che valuta non punibile come ha fatto l'arbitro Guida".