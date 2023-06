Un'immagine bellissima non è sfuggita alle telecamere dopo il fischio finale di Manchester City-Inter. Da vero leader, così come aveva dimostrato di esserlo nei giorni precedenti, André Onana è andato da Lautaro Martinez, affranto, a scuoterlo e consolarlo dopo la grande delusione e una prestazione personale che sicuramente non è stata quella che sperava.