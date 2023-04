"Credo che dovrmo essere coraggiosi e avere tanta personalità. Giochiamo contro una buona squadra, con ottimi giocatori. Sarà dura, ma ho fiducia: è solo l'andata, ci sarà anche il ritorno a San Siro che per noi sarà molto importante". Queste le parole di André Onana ai microfoni di SkySport nell'immediata vigilia del match di Lisbona. "La loro pressione? Siamo venuti qui preparati, poi è chiaro che non posso dire nulla: lo vedrete in campo. Siamo l'Inter e siamo pronti come sempre".