"Sappiamo che c'è ancora molto da migliorare". Inizia così l'analisi ai microfoni di NOS di Stefan de Vrij dopo la vittoria al fotofinish dell'Olanda sul Galles nella seconda gara di Nations League. "Siamo stati molto piatti nel possesso palla, soprattutto nel primo tempo - dice il difensore interista, oggi scelto come capitano dal ct Van Gaal -. Abbiamo perso un sacco di palle inutili; penso che abbiamo giocato bene in difesa per tutta la partita, il gol è stata l'unica vera occasione che hanno avuto. Penso che sia molto importante comunicare e parlare molto tra di noi. Per il resto in difesa abbiamo fatto abbastanza bene, è importante perché avevano avversari veloci da fronteggiare in attacco, questo ti obbliga a mantenere la posizione giusta quando perdi palla. È successo molto nel primo tempo, ma poi siamo sempre stati ordinati".