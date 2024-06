Matthijs de Ligt si avvicina a Euro 2024 con la confidenza di chi sa di avere un certo vantaggio su Lutsharel Geertruida e Stefan de Vrij, i due compagni di squadra nell'Olanda con cui si giocherà un posto da titolare nella difesa a tre del ct olandese Ronald Koeman: "Penso che le possibilità di essere nell'undici siano abbastanza buone, visto che ho giocato molto col Bayern - ha detto l'ex Juve parlando a NU.nl -. Non devo dimostrare più niente, ho già fatto vedere in Champions League in questa stagione cosa posso fare e cosa posso portare alla squadra. Mi sento in forma, mi sento bene".