Prima della pausa dei lavori per le festività natalizie, la giunta comunale di Milano si pronuncerà su un ordine del giorno a firma Partito Democratico che propone sostanziali modifiche al progetto di Inter e Milan sul nuovo stadio, che sarà discusso giovedì 22 dicembre. Le richieste del PD sono note: aumentare la capienza del nuovo impianto e rivedere l'accessibilità alla struttura; un investimento più sostanzioso nell'area in cui lo stadio sorgerà, così da riqualificare la zona e più attenzione all'ambiente con un aumento sostanzioso del verde.

Un ordine del giorno che secondo il Corriere della Sera edizione Milano potrebbe però incontrare delle difficoltà nell'approvazione dal momento che la maggioranza di Beppe Sala risulta al momento spaccata. Nelle scorse settimane, infatti, nove consiglieri di maggioranza e uno di minoranza, ovvero Enrico Marcora di Fratelli d'Italia, ssi erano detti contrari al nuovo stadio. Dei nove, tre (a cui se ne potrebbe aggiungere un quarto) sono proprio del Pd: Simonetta D'Amico, Alessandro Giungi e Rosario Pantaleo. Poi ci sono i tre di Europa Verde (Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini), Marco Fumagalli della lista Milano in Salute e Enrico Fedrighini e Gabriele Rabaiotti della Lista Sala. A questi potrebbe aggiungersi anche un altro dem, Daniele Nahum che ad oggi si dice più che altro "scettico" sull'attuale progetto. "Se Inter e Milan dovessero stanziare più soldi di quanti ne hanno messi ora per la riqualificazione del quartiere, allora sarei favorevole al nuovo stadio", spiega. Una situazione che potrebbe rendere vano anche l'eventuale voto a favore dello stesso sindaco per il progetto e aprire una crisi politica a Palazzo Marino.