Si è conclusa da poco la stagione calcistica 2022/2023 e già si pensa al prossimo campionato. Sarà l’anno della prima edizione della Supercoppa Italiana con il nuovo format a quattro squadre, con le prime due classificate in campionato e le due finaliste della Coppa Italia. Scommesse aperte per la competizione di gennaio, il Napoli campione d’Italia guida i pronostici a 2,50 su Betflag. Segue l’Inter a 2,75 mentre la Lazio, seconda classificata nell’ultima Serie A, pagherebbe 5,00 volte la posta. Serve un’impresa invece alla Fiorentina, finalista dell’ultima Coppa Italia, la cui vittoria in Supercoppa è vista a 8,00.