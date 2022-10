Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin promuove il nuovo format della Champions League a 36 squadre che andrà a regime a partire dal 2024: "Il sistema sarà migliorato e ci sarà una competizione più aperta. Sarà un sistema molto più interessante. Ci saranno quattro squadre in più in Champions ed Europa League. Sarà un sistema di lega, più o meno tutti giocheranno con tutti. Non ci sarà più una categoria, sarà molto più interessante, ne sono certo".