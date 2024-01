Nel corso dell'intervista rilasciata al Guardian, Aleksandar Ceferin, presidente della UEFA, parlando del nuovo format della Champions League che entrerà in vigore dalla prossima stagione ha sottolineato un vulnus nella gestione del passaggio epocale al sistema a 36 squadre: "Penso che abbiamo fallito nella comunicazione. Stavamo discutendo questa settimana. Ora invieremo una squadra di persone in ogni lega: per parlare con i club e poi con i media. Ma siamo già un po’ in ritardo, avremmo dovuto iniziare prima.

La comunicazione avrebbe dovuto essere migliore. Parlo con i miei amici, dicono: 'Cos’è questo format con 36 squadre, quali sono i gruppi?'. Non lo sanno. Ma ora ci stiamo concentrando su questo e penso che inizieremo la prossima settimana con alcune leghe".