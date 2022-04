Dopo il 3-3 ad Anfield contro il Liverpool che non è però bastato alla remuntada del Benfica, l'attaccante dei lusitani, Darwin Nuñez, ha risposto anche sul futuro ai microfoni di Prime Video: "Cavani ha uno stile di gioco, io ne ho un altro. Ci paragonano spesso. Quando ero bambino era il mio idolo perché uruguaiano come me però non penso siamo uguali, lui ha il suo stile ed io il mio. Sul futuro non so nulla, la mia testa è al Benfica e fino a fine stagione non voglio sentire niente".