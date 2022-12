La Serie A introdurrà alcune novità regolamentari sull'abbigliamento delle squadre a partire dalla prossima stagione, anticipate da Calcioefinanza.it. La principale riguarda le divise da trasferta, per le quali almeno per il 2023-2024 si chiederà ai club di preferire la predisposizione anche di opzioni monocolore, disposizione che però diventerà obbligatoria a partire dalla stagione sportiva 2024-2025. Le squadre dovranno pertanto prevedere, in caso di divise da trasferta con maglia e pantaloncini/calzettoni di colori diversi tra loro, anche dei kit a tinta unita, per facilitare le combinazioni con le formazioni avversarie.