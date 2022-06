Non solo Empoli su Sebastiano Esposito, il giovane attaccante nerazzurro reduce dalla parentesi al Basilea, club dal quale ha fatto ritorno all'Inter dopo la fine del prestito. Un ritorno che, come già specificato, non è a tempo indeterminato: al contrario, sono diverse le piste che potrebbero segnare il futuro del classe 2002, accostato fortemente all'Empoli nei giorni scorsi. Su di lui però irrompe l'Anderlecht. Il club belga ha mostrato un concreto interesse sul giocatore e sembrerebbe interessato ad un prestito, come riferisce il collega Nicolò Schira tramite i canali social.