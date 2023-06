L'ex membro degli Oasis Noel Gallagher, grande tifoso del Manchester City, pregusta la vittoria in Champions League da parte della sua squadra e si lancia in una promessa al tecnico Pep Guardiola: "Se riesce a vincere la Champions gli farò da maggiordomo per cinque anni. Farò qualunque cosa mi dica, se viene a casa mia e non gradisce l'arredamento lo cambio. E poi, andrò sul palco in mutande", le sue parole alla BBC.